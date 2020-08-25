На Вінниччині затримали чоловіка, якого підозрюють у педофілії



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У Жмеринці поліцейські затримали чоловіка, причетного до розбещення малолітніх дітей

Зловмисника поліцейські затримали 21 серпня у його квартирі в одній із багатоповерхівок районного центру, під час вчинення чергового злочину. 52-річному чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

За словами начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Івана Іщенка, для документування злочинної діяльності затриманого слідчі жмеринської поліції провели всі необхідні процесуальні дії. Оперативний супровід забезпечують поліцейські обласного главку поліції.

Попереднім слідством встановлено, що зловмисник демонстрував дітям відео порнографічного змісту та вчиняв інші розпусні дії. З квартири правопорушника та його гаража вилучено планшет, телевізор, флеш накопичувачі, дитячий одяг та інші речові докази.

Наразі поліцейські встановлюють кількість дітей, які могли постраждати від дій негідника.

Слідством готуються необхідні матеріали для повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Він затриманий у процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За процесуального керівництва прокуратури розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.