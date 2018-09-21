Вибух у Турбові: 17 рятувальників шукали під уламками будинку чоловіка



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На місце вибуху виїхали чотири бригади рятувальників

Сьогодні, 21 вересня 2018 року, о 06:52 до Служби порятунку «101» повідомили про те, що в Турбові вибухнув будинок.

На місці події від ДСНС виїхали 17 рятувальників на чотирьох пожежних машинах, а також фахівці Національної поліції.

За попередньою інформацією, під час проведення розвідки під уламками виявили травмованого 71-річного власника. Його одразу передали працівникам екстреної медичної допомоги та госпіталізовали до лікарні.

Відомо, що чоловік у важкому стані. Причина вибуху встановлюється.

Джерело: vn.20minut.ua