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    Вибух у Турбові: 17 рятувальників шукали під уламками будинку чоловіка

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    Вибух у Турбові: 17 рятувальників шукали під уламками будинку чоловіка

    На місце вибуху виїхали чотири бригади рятувальників

    Сьогодні, 21 вересня 2018 року, о 06:52 до Служби порятунку «101» повідомили про те, що в Турбові вибухнув будинок.

    На місці події від ДСНС виїхали 17 рятувальників на чотирьох пожежних машинах, а також  фахівці Національної поліції.

    За попередньою інформацією, під час проведення розвідки під уламками виявили травмованого 71-річного власника. Його одразу передали працівникам екстреної медичної допомоги та госпіталізовали до лікарні.

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    Вибух у Турбові: 17 рятувальників шукали під уламками будинку чоловіка
    Вибух у Турбові: 17 рятувальників шукали під уламками будинку чоловіка
    Вибух у Турбові: 17 рятувальників шукали під уламками будинку чоловіка

    Відомо, що чоловік у важкому стані. Причина вибуху встановлюється.

    Джерело: vn.20minut.ua

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