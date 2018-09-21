У Вінниці затримали киян, які викрадали цінні речі з автомобілів



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Триває слідство

19 вересня патрульні поліцейські спільно з працівниками Вінницького відділу поліції затримали двох зловмисників, які шляхом вільного доступу та розбиття вікна викрадали з автомобілів вінничан сумки з грошима та документами.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП Вінниччини.

Близько 16.30 на вулиці Хмельницьке шосе працівники патрульної поліції зупинили автомобіль «ВАЗ 21099», на якому пересувались двоє чоловіків, які щойно на вулиці Магістратській з незачиненого автомобіля таксі «Chevrolet Lacetti» викрали у водія сумку з документами та цінними речами.

Коли до поліції надійшло повідомлення про крадіжку від потерпілого, усі екіпажі патрульної поліції отримали орієнтування на сірий «ВАЗ 21099», на якому пересувались зловмисники. Камери відеоспостережень ситуаційного центру муніципальної поліції зафіксували цей автомобіль. Працівники муніципальної поліції передавали патрульним напрямок руху легковика. На Хмельницькому шосе при виїзді з міста екіпаж патрульних заблокував автомобіль, затримав підозрюваних та викликав на місце події слідчо-оперативну групу та працівників карного розшуку Вінницького відділу поліції.

Під час огляду машини та поверхневого огляду у затриманих поліцейські вилучили сумку з речами потерпілого, паперовий згорток з речовиною, схожою на марихуану, та білу речовину у формі таблетки.

Як розповів начальник Вінницького відділу поліції Сергій Синявський, затриманими виявились 34 та 44-річні жителі Київської області. Вони раніше судимі за крадіжки та наркозлочини. Під час перевірки з’ясувалось, що 15 вересня на Львівському шосе затримані з автомобіля «КІА Сеrato» викрали у вінничанина сумку з грошима в сумі близько 5 000 гривень. Наразі зловмисники перевіряються на причетність до інших аналогічних злочинів та території м. Вінниці.

Слідчим відділом поліції відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 185 КК України (крадіжка) та ч.1 ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). За такі злочини правопорушникам загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.