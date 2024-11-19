Вінницького депутата підозрюють в оборудках із землею

Фігурант підробив договор

Депутату сільської ради, який очолює фермерське господарство у Тульчинському районі, інкримінують вчинення двох злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Своїми протиправними діями 60-річний підозрюваний завдав шкоди державі у розмір майже 2,5 млн грн. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінниччини.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році закінчився терміну дії договору, який давав його фермерському господарству право на обробіток понад 200 гектарів землі. Незважаючи на це, у 2024 році він продовжував користуватися цими земельними ділянками – обробляти та засівати їх сільськогосподарськими культурами. Для того, щоб «узаконити» свої протиправні дії, чоловік підробив договір, вказавши термін його закінчення кінець 2024 року», – повідомили в поліції.

Фігуранта підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 197-1 (Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Вінниці на 60 діб взяли під варту посадовицю, яку звинувачують у привласненні державних коштів. Такий запобіжний захід з можливістю внести заставу в сумі 250 555 гривень обрали у Вінницькому міському суді.