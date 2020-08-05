Відкриття спорткомплексу на Янгеля перенесено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відкриття спорткомплексу відбудеться у 2021 році

Будівництво спорткомплексу по вулиці Янгеля планували завершити у жовтні 2020 року. Проте через карантин та зменшення надходжень до бюджету, завершення реконструкції перенесли на наступний рік.

Про це під час брифінгу повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Завершити реконструкцію спорткомплексу планували ще цьогоріч. Потрібну суму передбачили у міському бюджеті. До 1 жовтня 2020 року по графіку мали закінчити всі роботи.

«Через карантин надходження до бюджету зменшилися. Кошти виділили на підтримку бізнесу та соціально незахищених верств населення. Сконцентруватися потрібно було на галузі охорони здоров’я», – зазначив міський голова.

Втрати бюджету за період карантину склали не менше 280 мільйонів. По різним галузям видатки скоротилися приблизно на 30%.

Тому цьогоріч будівництво спорткомплексу не завершать. Наразі там продовжують виконувати внутрішні роботи. Повернутися до цього питання обіцяють в наступному році.