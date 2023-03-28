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Відвів несправний літак від Вінниці. Пілот Karaya підписав ракету, якою збив ворожий дрон

glavcom.ua
Відвів несправний літак від Вінниці. Пілот Karaya підписав ракету, якою збив ворожий дрон
фото: Повітряні сили / Facebook

У результаті протиповітряного бою, уламками від вибуху було пошкоджено літак пілота

Герой України Вадим Ворошилов поставив автограф на ракеті, якою знищив ворожий ударний дрон. Залишки української ракети знайшли на Вінниччині ще 14 жовтня. За кілька днів до того Вадим Ворошилов знищив п'ять іранських дронів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цю ракету льотчик випустив по одному з дронів. У результаті протиповітряного бою, уламками від вибуху було пошкоджено літак Героя, але Вадим відвів свій винищувач від населеного пункту та успішно катапультувався.

«Це – точно «твоя», – запевнив полковник Ігор Снігур, начальник відділу технічної служби УНП у Вінницькій області.

Снігур додав, що здебільшого у них зберігаються докази російського тероризму. А тут ракета, яка, навпаки, йому протидіяла. Він зазначив, що хтозна, якими б були наслідки для регіону, якби не цей експонат. 

«Вперед до перемоги разом!», – написав льотчик-винищувач на ракеті.

Льотчик народився у Кременчуці, у 2011 році закінчив Кременчуцький військовий ліцей. Також він має диплом Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

Після закінчення навчання у 2016-му році був направлений на службу до 204-ї бригади тактичної авіації, де служив льотчиком, а згодом старшим льотчиком авіаційної ланки авіаційної ескадрильї та начальником служби безпеки польотів служб.

У 2017 році став кращим молодим льотчиком повітряного командування «Південь». У 2020 році за підсумками льотних змагань став «Кращим екіпажем винищувальної авіації Повітряних Сил України». У 2021 році звільнився з війська через бюрократію.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України повернувся до лав Збройних сил.

Нагадаємо, пілот Повітряних сил ЗСУ Вадим Ворошилов, який 12 жовтня відвів свій несправний літак від Вінниці та успішно катапультувався, отримав звання Героя України та орден «Золота зірка» у грудні.

Теги: повітря війна ЗСУ

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