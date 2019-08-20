Вінничан попередили про надходження у продаж муніципальних карток для оплати проїзду в громадському транспорті



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Незабаром у громадському транспорті Вінниці потрібно буде розраховуватися за допомогою спеціальних карток

Муніципальні картки можна буде придбати у кіосках Вінницької транспортної компанії та у кіосках, які розташовані на зупинках транспорту. Картки можна буде купити за 60 і 120 гривень. Їх можна буде придбати уже на початку вересня. Вартість проїзду не зміниться.

Наразі триває встановлення бортового обладнання у тролейбусах, трамваях та автобусах. Роботи планують завершити до кінця серпня. Після чого систему облаштують і у маршрутних таксі.

«Виконком Вінницької міської ради затвердив тарифи на вартість носіїв оплати проїзду в міському громадському транспорті. Персоніфікована картка «Муніципальна картка вінничанина» коштуватиме 60 грн, так само коштуватиме і неперсоніфікована картка. А от персоніфікована картка (миттєва) коштуватиме 120 грн. Зазначу, що це вартість лише карток, які потрібно буде поповнювати, аби розраховуватися за проїзд у громадському транспорті. Картки можна придбати у кіосках поблизу зупинок громадського транспорту, а також у кіосках Вінницької транспортної компанії, де раніше вінничани купували проїзні. Також ооформити картку можна і на сайті https://www.et.vn.ua/news/order-your-card-online у розділі «Замовити картку. Оформлення пільгової картки можливе лише у Центрі обслуговування користувачів «Вінницякартсервіс» та Центрах обслуговування при управлінських компаніях. Варто відзначити, що пільгові категорії населення картку отримають безкоштовно. У разі її втрати поновлення коштуватиме 60 грн», - каже директорка КП «Вінницякартсервіс» Катерина Бабіна.

Після того, як пасажири куплять картку, її потрібно буде поповнити, аби мати змогу розрахуватися за проїзд у транспорті. Зробити це можна буде на будь-яку суму.

Наразі уже 57,5 тисяч вінничан замовили картки, 1000 з них - онлайн.