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    Вінничани збирають підписи за безперешкодне від’єднання квартир від централізованого опалення

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    Вінничани збирають підписи за безперешкодне від’єднання квартир від централізованого опалення

    Відповідну петицію подано до органів місцевого самоврядування

    Вінничанин Артем Бунік зареєстрував петицію з проханням дозволити від’єднувати квартири від мереж централізованого опалення.

    «Централізоване опалення, всім відомий факт, не є енергоефективним. Підтримання та створення котельні вимагає суттєвих коштів, система розбалансована, а отже тепло до багатьох домівок доходить дуже низької якості. Люди не задоволені - борги зростають, що не сприяє вирішенню проблеми конкретних абонентів і міста загалом. Потрібно переймати досвід розвинених європейських країн! Значно економніше надати всім охочим можливість самостійного переходу на індивідуальне опалення або можливість переходу на міні-котельні окремих багатоквартирних будинків», – аргументує автор звернення.

    Вінничанин пропонує розробити й «Програму співфінансування щодо облаштування осель індивідуальним (автономним) опаленням пільгової (малозабезпеченої) категорії населення міста».

    До кінця збору підписів залишилося 14 днів.

    Джерело: depo.ua

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