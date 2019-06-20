Вінничани збирають підписи за безперешкодне від’єднання квартир від централізованого опалення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідну петицію подано до органів місцевого самоврядування

Вінничанин Артем Бунік зареєстрував петицію з проханням дозволити від’єднувати квартири від мереж централізованого опалення.

«Централізоване опалення, всім відомий факт, не є енергоефективним. Підтримання та створення котельні вимагає суттєвих коштів, система розбалансована, а отже тепло до багатьох домівок доходить дуже низької якості. Люди не задоволені - борги зростають, що не сприяє вирішенню проблеми конкретних абонентів і міста загалом. Потрібно переймати досвід розвинених європейських країн! Значно економніше надати всім охочим можливість самостійного переходу на індивідуальне опалення або можливість переходу на міні-котельні окремих багатоквартирних будинків», – аргументує автор звернення.

Вінничанин пропонує розробити й «Програму співфінансування щодо облаштування осель індивідуальним (автономним) опаленням пільгової (малозабезпеченої) категорії населення міста».

До кінця збору підписів залишилося 14 днів.

Джерело: depo.ua