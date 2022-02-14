Вінниччина вшанувала пам’ять земляка та режисера «За двома зайцями» (фото)

Режисеру Віктору Іванову виповнилося б 113 років

13 лютого на Вінниччині відзначили 113-річчя уродженця Козятина Віктора Іванова – режисера кінохіта світового рівня «За двома зайцями». На будинку, де він народився, встановили меморіальну дошку. А також створили куточок з архівних фотографій.

«Віктор Михайлович Іванов народився у місті Козятині в родині військового фельдшера відділкової лікарні Михайла Спиридоновича та домогосподарки Тетяни Андріївни. В 10 років залишився без батька. Він помер під час епідемії холери у 1919 р. Сім’я бідувала. Довелося хлопчикові у 13 років працювати розсильним у відділі наросвіти. У місті зберігся будинок першого приміщення відділкової лікарні, в якому народився кінорежисер. На ньому земляки у 2007 р. встановили на День Незалежності меморіальну дошку, а в міському історичному музеї створено окрему меморіальну експозицію, присвячену кіномитцю», – повідомляє Козятинська міськрада.

Не стало Віктора Михайловича 18.06.1981 року.

Віктор Іванов – заслужений діяч мистецтв України (1974), Лауреат Державної премії Ім. Олександра Довженка (1999), член Національної спілки письменників (1974).Також відомий за поставленні ним фільми: «Шельменко-денщик» (1957), «Сто тисяч» (1959), «Олекса Довбуш» (1961), «За двома зайцями» (1962), «Бджоли і люди» (1963), «Ключі від неба» (1965), «Непосиди» (1967), «Вулиця 13 тополь» (1970), «Веселі Жабокричі» (1975).

Нагадаємо, прем'єра фільму «За двома зайцями» відбулася 21 грудня 1961 року у Києві, а процес знімання кінокартини об'єднав чи не всю Україну. «Зайці», без сумніву, мають позачасовий художній магнетизм привабливості. Тобто той магічний секрет довголіття успішної кінокомедії, який притаманний кращим кінокомедіям Біллі Вайлдера («У джазі тільки дівчата») або Леоніда Гайдая («Діамантова рука»), йдеться у матеріалі «Главкома» «За двома зайцями». Скажене весілля тривалістю у шість десятиліть».

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