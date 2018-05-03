Вінницька митниця перерахувала до державного бюджету майже 700 мільйонів гривень

З початку року Вінницька митниця ДФС спрямувала до Державного бюджету України 690 млн грн. Це на 23% більше надходжень аналогічного періоду минулого року.

Основними бюджетоутворюючими товарами у січні-березні були хімічні препарати для сільського господарства (сплачено 71 230 тис. грн митних платежів); шини та покришки (сплачено 45 062 тис. грн митних платежів); листи для облицювання (33 921 тис. грн митних платежів); частини та пристрої моторних транспортних засобів (32 577 тис. грн. митних



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З початку року Вінницька митниця ДФС спрямувала до Державного бюджету України 690 млн грн. Це на 23% більше надходжень аналогічного періоду минулого року.

Основними бюджетоутворюючими товарами у січні-березні були хімічні препарати для сільського господарства (сплачено 71 230 тис. грн митних платежів); шини та покришки (сплачено 45 062 тис. грн митних платежів); листи для облицювання (33 921 тис. грн митних платежів); частини та пристрої моторних транспортних засобів (32 577 тис. грн. митних платежів); кукурудза (26 758 тис. грн митних платежів) а також транспортні засоби (сплачено 24 899 тис. грн митних платежів).

За результатами здійснення зовнішньоекономічної діяльності за січень-березень 2018 року, сальдо зовнішньої торгівлі товарами є позитивним ‑ 68,5 млн дол. (в минулому році - 47,2 млн дол). Обсяги експортних операцій складають 193 млн дол., імпортних – 124,5 млн дол. У порівнянні з І кварталом 2017 року, загальний товарообіг у 2018 році збільшився на 33 % і склав 317,5 млн дол.

Серед країн світу, з якими вітчизняні суб`єкти господарювання проводили зовнішньоекономічні операції, лідерами є Польща, Німеччина, Китай та Білорусь.

Джерело: Vinbazar