Вінницьке училище культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича відзначило ювілей

З нагоди відзначення 60-річчя від дня заснування Вінницького училища культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича, відбулись урочисті заходи та звітний концерт творчих колективів, студентів та викладачів закладу.

Привітати педагогічний, творчий та студентський колективи завітали перший заступник голови обласної державної адміністрації Андрій Гижко, начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації Станіслав Городинський та директор Департаменту культури вінницької міської ради Максим Філанчук. Слід зазначити, що училище має цікаву історію. За



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З нагоди відзначення 60-річчя від дня заснування Вінницького училища культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича, відбулись урочисті заходи та звітний концерт творчих колективів, студентів та викладачів закладу.

Привітати педагогічний, творчий та студентський колективи завітали перший заступник голови обласної державної адміністрації Андрій Гижко, начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації Станіслав Городинський та директор Департаменту культури вінницької міської ради Максим Філанчук.

Слід зазначити, що училище має цікаву історію. За роки існування навчальний заклад закінчило близько 7000 випускників, які працюють в провідних творчих колективах України та зарубіжжя, оперних та музично-драматичних театрах, у вищих навчальних закладах та музичних школах.

Вітаючи присутніх із знаменною датою Андрій Гижко зазначив: «Професійно-викладацький склад і випускники училища є справжньою культурно-мистецькою елітою Вінниччини. Адже за 60 років своєї історії заклад випустив величезну когорту митців, які є професіоналами своєї справи. Це ті люди, які сьогодні несуть в маси і культуру, і мистецтво, це люди які своєю творчістю, своїми знаннями і вміннями популяризують Україну та українське мистецтво. Неоціненним вкладом, який робиться викладачами та студентами училища для популяризації видатного композитора Микола Леонтовича, не може похизуватися жоден заклад в Україні і світі. І той рекорд, який зафіксовано по спільному виконанню творів Леонтовича є дійсно вагомим. Творчого всім вам натхнення, злетів та успіхів у кар’єрі».

Також Андрій Гижко вручив керівництву училища сертифікат від обласної державної адміністрації на придбання професійного фортепіано. Окрім того, посадовець вручив Почесні грамоти кращим працівникам училища за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва області.

Високий рівень професійної освіти в училищі забезпечується відданою працею викладачів, серед яких є народні та заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв України, заслужені працівники культури України, відмінники освіти України, кандидати мистецтвознавства та педагогічних наук, лауреати міжнародних та національних конкурсів, відомі виконавці, педагоги-методисти.

Для інформації: Близько 70% випускників щорічно продовжує навчання у вищих навчальних закладах мистецтва ІІІ - ІV рівня акредитації.

Багатий досвід викладачів, міцні професійні традиції, які плекає колектив училища, творча атмосфера і бажання іти в ногу з часом складають міцний фундамент для подальшого розвитку талановитої молоді.

Колектив училища продовжує та примножує славні традиції попередників, зберігає унікальний творчий потенціал, продовжує давати молоді освіту вищого ґатунку.

Багаторічні традиції концертного виконавства в училищі підтримуються діяльністю творчих колективів: хору, симфонічного, духового та камерного оркестрів, оркестру народних інструментів, бенду, вокальних, інструментальних та хореографічних ансамблів. При училищі працює музична школа-студія педпрактики.

Колектив викладачів та студентів проводить широку концертну та лекційну роботу в місті, області та за її межами. Училище сприяє участі талановитої молоді у міжнародних, всеукраїнських та міжрегіональних конкурсах.

Основний принцип навчання студентів в училищі - творчий та індивідуальний підхід до обдарованої особистості.

Творчі колективи училища активно пропагують академічну і народну музику в області, державі та за її кордонами і є творчою майстернею для студентів.

На базі училища проводяться багато цікавих творчих заходів. Обласний мистецький проект «Співає Поділля Леонтовича», який щорічно збирає найкращі професійні та аматорські хорові колективи. Традиційним став конкурс серед учнів мистецьких шкіл «Подільська весна». З 2016 року в окремих номінаціях він має статус всеукраїнського. Регіональна науково-практична студентська конференція «Музикознавчі студії Поділля» є важливою подією, яка об’єднує та активізує наукову діяльність молодих музикознавців України. Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Танцювальний оберіг» проводиться у співпраці з Національною хореографічною спілкою України, за підтримки Міністерства культури України. У рамках Всеукраїнського фестивалю «День українського баяна і акордеона» відбуваються майстер-класи, творчі зустрічі та концерти виконавців та педагогів України.

Силами викладачів та студентів, реалізовано багато цікавих масштабних творчих проектів, навіть простий перелік яких вражає: «Gloria» Антоніо Вівальді, «Stabat Mater» Джованні Перголезі, кантата «Іоанн Дамаскін» Сергія Танєєва, хореографічна вистава «Устим Кармелюк», виконання фрагментів опери Євгена Станковича «Цвіт папороті», опера «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського, кантата-поема «Хустина» Левка Ревуцького, вокально-симфонічна кантата «Тополя» Платона Майбороди, опера «Алеко» Сергія Рахманінова, «MessaBreve» Шарля Гуно, хореографічна постановка «Дванадцять місяців».

Великий творчий досвід викладачів та вагомі творчі досягнення – ось той фундамент, на який може спиратися молодь, що приходить вчитися прекрасному в даний заклад. Активна концертна, просвітницька, суспільна, наукова діяльність викладачів і студентів – це те, чим славиться Вінницьке училище культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича.