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    Вінницькі копи готуються до виступу на Чемпіонаті Патрульної поліції зі стронгмену

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    ілюстративне фото - Вінницькі копи готуються до виступу на Чемпіонаті Патрульної поліції зі стронгмену
    ілюстративне фото

    Правоохоронці активно тренуються

    Вже більше місяця вінницькі патрульні Артем Єременюк, Артур Карпенко та Микола Корж активно тренуються в тренажерному залі. Усе це не лише заради гарної форми, сили чи витримки.

    10 червня представники з усіх управлінь патрульної поліції України, в тому числі й з нашого батальйону, зберуться на острові Хортиця в Запоріжжі, де відбудеться перший Чемпіонат патрульної поліції зі стронгмену. Стронгмен - силовий вид спорту, в якому спортсмени виконують вправи з масивними снарядами, такими, як колеса вантажівок, газові балони, автомобілі тощо.

    Вправи можуть бути націлені на найбільшу кількість повторень, на підняття найбільшої ваги або на швидкісне подолання дистанції з великим вантажем на плечах.

    Цього року патрульна поліція України разом із Федерацією стронгмену України організовують змагання для 29 команд патрульних зі всієї України.

    Джерело: vn.presspoint.in.ua

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