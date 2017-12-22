Вінницькі військові можуть зустріти новий рік на вулиці

У Вороновиці під Вінницею військових виселяють з квартир?

У селищі Вороновиця Вінницького району військовослужбовців виганяють з квартир. Міняють замки на дверях та підпалюють авто через те, що ті добиваються правди. Міністерство оборони України каже, що будинок знятий з їх балансу, про це пише Вінниця ок. « Торік почали забирати квартири у військових. Одного разу прийшла додому, а в мене



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Вороновиці під Вінницею військових виселяють з квартир?

У селищі Вороновиця Вінницького району військовослужбовців виганяють з квартир. Міняють замки на дверях та підпалюють авто через те, що ті добиваються правди. Міністерство оборони України каже, що будинок знятий з їх балансу, про це пише Вінниця ок.

« Торік почали забирати квартири у військових. Одного разу прийшла додому, а в мене вставлений інший замок. Викликала поліцію, при свідках вскривали її, бо не могла потрапити всередину», - каже Віра Черкавська, яка має 30 років військового стажу. – «Ордера на квартиру видали ще в 2006 році. 2014 на житло наклали арешт, заборонили приватизацію. В любий момент можуть викинути на вулицю. Три місяці тому від міністерства оборони прийшов лист, в якому чітко сказано, що будинок знятий з балансу, а долі жителів урядовців не турбують».

Селищна рада дала добро на те, щоб заселяти у військові квартири цивільних. Військових це обурює.

«Просили, аби дали краще квадратні метри АТОвцям. Ми живемо на пороховій бочці, бо думаємо кожен день, що у нас заберуть квартиру. Поки вони службові, то ми не маємо права на них. Селищна рада дала згоду на те, щоб туди заселити не військових, бо домові книги знаходяться у них і ми нічого зробити не можемо», - додає Леся Галаган. Вона невістка військового, відстоює права сусідів. – «Нас намагалися залякати — за один день підпали п'ять машин, грабували під'їзди. В мене вкрали велосипед. Боїмося за життя дітей та своє, бо зараз за «метрии» вбивають. До селища приїздив син Порошенка, обіцяв допомогти, але навряд чи щось зробить».

Однокімнатна квартира в новобудові коштує $13 тис. Всього в будинку 40 квартир, серед них є трикімнатні та чотирикімнатні квартири.