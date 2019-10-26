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    Вінницьких спортсменів, які здобули перемогу на світовій арені, привітали у міській раді

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    Вінницьких спортсменів, які здобули перемогу на світовій арені, привітали у міській раді

    У міській раді відзначили подарунками спортсменів, які досягли значних результатів на міжнародній арені

    Вінничани здобули чимало призових місць на чемпіонаті світу з кікбоксингу, що відбувся у Польщі. Показали чудові результати вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи №5 на чемпіонаті Європи з сумо (Угорщина). У Японії вінничани здобули п’ять третіх місць на чемпіонаті світу з сумо. Вибороли золото представники нашого міста на чемпіонаті світу з шашок у Туреччині.

    Вінничани продовжують активно виступати на змаганнях різних рівнів, в тому числі міжнародних, та досягають значних результатів. Сьогодні у міській раді відбулася зустріч з спортсменами та їхніми тренерами.

    «За дорученням міського голови Сергія Моргунова маю честь привітати вас з серйозними спортивним здобутками, які прославили наше місто та країну у Європі та світі. Сьогодні тут зібрались люди, які представляли наше місто на найвищих міжнародних змаганнях. Завдяки вам прапор України піднімався на найпрестижніших міжнародних змагань, наш гімн звучав у всьому світі. Також вдячний батькам спортсменів, які долучились разом з своїми дітьми до нашої спортивної родини. Наша головна мета, щоб наші спортсмени стали не лише класними у спорті, а й суперовими людьми в житті, адже спорт виховує цілеспрямованість, наполегливість, рішучість», – каже голова комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський.

    Вінничани добре себе зарекомендували на чемпіонаті світу з шашок, який відбувся у м. Ізмір (Туреччина). У змаганнях взяли участь вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи №6. Софія Петровська посіла 1 місце у класичній, швидкій та блискавичній іграх серед дівчат до 10 років. А Кирило Леонов – 1 місце у бразильській версії серед юнаків до 19 років (блискавична гра). Тренує спортсменів Микола Леонов – тренер-викладач МДЮСШ №6.

    З 10 по 13 жовтня у м. Свідниця (Польща) відбувся чемпіонат світу з кікбоксингу. Збірна команда міста здобула не одне призове місце серед дітей та дорослих. Михайло Павлюк посів чотири І місця у різних видах програми (лайт-лоу, фул-контакт, лайт-К1, лоу-кік К1), та одне ІІ (лоу-кік) у ваговій категорії 50 кг. Ярослав Заворотний зайняв два І місця (лайт-К1), (лоу-кік) у ваговій категорії 40 кг. Кіра Васільська посіла І місце (лоу-кік лайт) та ІІ місце (лайт-К1) у ваговій категорії 45 кг. Педоренко Ілля – І місце (лайт-К1) та три ІІ місця (лоу-кік, муай тайбокс, глорірумс) у ваговій категорії 35 кг. Мазур Андрій – І місце лайт-К1, вагова категорія 44 кг. Мороз Кирило – два ІІІ місця (лайт-контакт, лайт-К1), вагова категорія 45 кг. Минов Вадим – три ІІ місця (лайт, лоу-кік-лайт, лайт-К1) та одне ІІІ місце (фул-контакт). Отерянський Вячеслав – три І місця (лайт-лоу, лайт-контакт, лайт-К1). Товстоног Сергій – ІІ місце.

    Відзначили сьогодні й вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи № 5, які взяли участь у чемпіонаті Європи з сумо, що відбувся 25-29 вересня в Угорщині. Анна Гаврищук посіла 3 місце серед дівчат до 18 років, а Дмитро Зілецький серед молодших юнаків до 14 років виборов 1 місце.

    Отримали подарунки й спортсмени, які з 10 по 14 жовтня у м. Осака (Японія) взяли участь у чемпіонаті світу сумо серед дорослих і юніорів до 18 років (ІІ ранг). Представники міської ДЮСШ завоювали 5 третіх місць. Ірина Гребенчук, Данило Явгустішин, Важа Даіаурі стали третіми в особистому та командному заліках. Тренують спортсменів Даіаурі Важа Шотайович – заслужений тренер України та Колесник Світлана Анатоліївна – заслужений майстер спорту України.

    З 11 по 15 вересня у Києві відбувся клубний чемпіонат світу з веслування на човнах «Дракон». В ньому взяли участь спортсмени МДЮСШ №2, які виступали в класі човнів D-12 в категорії серед юніорів. Змагалися на дистанції 200 м. (5 місце), на 500м. (5 місце) та на 2000м. (4 місце). В категорії юніорів брало участь 8 команд. Склад команди: Кушнір Кирило, Богомолов Спартак, Чаплигін Максим, Федоренко Олександр, Комар Валентин, Артюнін Денис, Лисаковський Владислав, Жук Руслан, Мармулинський Руслан, Оніщук Владислав, Поліщук Богдан, Тринчук Володимир, Руденко Костянтин (тренер).

    спорт чемпіонат світу Вінниця веслування вінничани тренер Ярослав Заворотний сумо
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