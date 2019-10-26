Вінницьких спортсменів, які здобули перемогу на світовій арені, привітали у міській раді



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У міській раді відзначили подарунками спортсменів, які досягли значних результатів на міжнародній арені

Вінничани здобули чимало призових місць на чемпіонаті світу з кікбоксингу, що відбувся у Польщі. Показали чудові результати вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи №5 на чемпіонаті Європи з сумо (Угорщина). У Японії вінничани здобули п’ять третіх місць на чемпіонаті світу з сумо. Вибороли золото представники нашого міста на чемпіонаті світу з шашок у Туреччині.



Вінничани продовжують активно виступати на змаганнях різних рівнів, в тому числі міжнародних, та досягають значних результатів. Сьогодні у міській раді відбулася зустріч з спортсменами та їхніми тренерами.

«За дорученням міського голови Сергія Моргунова маю честь привітати вас з серйозними спортивним здобутками, які прославили наше місто та країну у Європі та світі. Сьогодні тут зібрались люди, які представляли наше місто на найвищих міжнародних змаганнях. Завдяки вам прапор України піднімався на найпрестижніших міжнародних змагань, наш гімн звучав у всьому світі. Також вдячний батькам спортсменів, які долучились разом з своїми дітьми до нашої спортивної родини. Наша головна мета, щоб наші спортсмени стали не лише класними у спорті, а й суперовими людьми в житті, адже спорт виховує цілеспрямованість, наполегливість, рішучість», – каже голова комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський.

Вінничани добре себе зарекомендували на чемпіонаті світу з шашок, який відбувся у м. Ізмір (Туреччина). У змаганнях взяли участь вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи №6. Софія Петровська посіла 1 місце у класичній, швидкій та блискавичній іграх серед дівчат до 10 років. А Кирило Леонов – 1 місце у бразильській версії серед юнаків до 19 років (блискавична гра). Тренує спортсменів Микола Леонов – тренер-викладач МДЮСШ №6.

З 10 по 13 жовтня у м. Свідниця (Польща) відбувся чемпіонат світу з кікбоксингу. Збірна команда міста здобула не одне призове місце серед дітей та дорослих. Михайло Павлюк посів чотири І місця у різних видах програми (лайт-лоу, фул-контакт, лайт-К1, лоу-кік К1), та одне ІІ (лоу-кік) у ваговій категорії 50 кг. Ярослав Заворотний зайняв два І місця (лайт-К1), (лоу-кік) у ваговій категорії 40 кг. Кіра Васільська посіла І місце (лоу-кік лайт) та ІІ місце (лайт-К1) у ваговій категорії 45 кг. Педоренко Ілля – І місце (лайт-К1) та три ІІ місця (лоу-кік, муай тайбокс, глорірумс) у ваговій категорії 35 кг. Мазур Андрій – І місце лайт-К1, вагова категорія 44 кг. Мороз Кирило – два ІІІ місця (лайт-контакт, лайт-К1), вагова категорія 45 кг. Минов Вадим – три ІІ місця (лайт, лоу-кік-лайт, лайт-К1) та одне ІІІ місце (фул-контакт). Отерянський Вячеслав – три І місця (лайт-лоу, лайт-контакт, лайт-К1). Товстоног Сергій – ІІ місце.

Відзначили сьогодні й вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи № 5, які взяли участь у чемпіонаті Європи з сумо, що відбувся 25-29 вересня в Угорщині. Анна Гаврищук посіла 3 місце серед дівчат до 18 років, а Дмитро Зілецький серед молодших юнаків до 14 років виборов 1 місце.

Отримали подарунки й спортсмени, які з 10 по 14 жовтня у м. Осака (Японія) взяли участь у чемпіонаті світу сумо серед дорослих і юніорів до 18 років (ІІ ранг). Представники міської ДЮСШ завоювали 5 третіх місць. Ірина Гребенчук, Данило Явгустішин, Важа Даіаурі стали третіми в особистому та командному заліках. Тренують спортсменів Даіаурі Важа Шотайович – заслужений тренер України та Колесник Світлана Анатоліївна – заслужений майстер спорту України.

З 11 по 15 вересня у Києві відбувся клубний чемпіонат світу з веслування на човнах «Дракон». В ньому взяли участь спортсмени МДЮСШ №2, які виступали в класі човнів D-12 в категорії серед юніорів. Змагалися на дистанції 200 м. (5 місце), на 500м. (5 місце) та на 2000м. (4 місце). В категорії юніорів брало участь 8 команд. Склад команди: Кушнір Кирило, Богомолов Спартак, Чаплигін Максим, Федоренко Олександр, Комар Валентин, Артюнін Денис, Лисаковський Владислав, Жук Руслан, Мармулинський Руслан, Оніщук Владислав, Поліщук Богдан, Тринчук Володимир, Руденко Костянтин (тренер).