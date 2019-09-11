Військова прокуратура відкрила провадження щодо вибухів боєприпасів у Калинівці



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Задимлення складу в Калинівці Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Військова прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби через пожежі і вибухів боєприпасів у Калинівці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Як повідомляється, військова прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з-за пожежі і детонації боєприпасів на військовій базі в Калинівці», - йдеться в повідомленні.

Також було розпочато кримінальне провадження за ч. 3. ст. 425 Кримінального кодексу України («Недбале ставлення до військової служби»). Зараз військові прокурори проводять невідкладні слідчі дії, огляд місця події із залученням фахівців та опитування свідків.

Як повідомлялось, у середу, 11 вересня, близько 11:00 вибухи боєприпасів почалися на арсеналі Міноборони в Калинівці Вінницької області через загоряння сухої трави.

Нагадаємо, 26 вересня 2017 року близько 22:00 сталася пожежа на території арсеналу Міноборони у Калинівці Вінницької області. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом диверсії, а генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що на території арсеналу було закладено детонатор. Міноборони заявило, що притягло до відповідальності понад 10 людей за цю пожежу.