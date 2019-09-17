З 1 жовтня на Вінниччині стартує монетизація субсидій



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З першого жовтня в Україні стартує монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг

Відповідно до ухваленого рішення Кабінету Міністрів України паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі: готівкова і безготівкова.

Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через Ощадбанк. Для цього АТ «Ощадбанк» вестиме у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг, для кожного пільговика індивідуально. Після того «Ощадбанк» здійснюватиме переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між ними та АТ «Ощадбанк».

«Монетизована пільга у готівковій формі за бажанням пільговика може бути призначена готівкою з виплатою щомісяця на рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошти». Для цього пільговик повинен подати заяву до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення та вказати номер рахунку, відкритий в установі уповноваженого банку, куди перераховуватимуться кошти. При собі пільговик повинен мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер. Пільговики зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою», - пояснює директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова.

Також у департаменті соціальної політики зазначають, якщо субсидіанти, які отримують монетизовану пільгу готівкою, заборгують за комунальні послуги понад 340 гривень їм припинять виплачувати субсидію готівкою.

«Також, варто відзначити, що ті, хто отримує пільги, має повідомляти до відділів соціального захисту про зміни, які впливають на надання пільг. Якщо буде виявлено, що особа отримала надмірні нарахування через якісь зловживання, їх буде повернено до державного бюджету. Можливо навіть і через суд, якщо пільговик добровільно відмовиться це робити», - додала Валентина Войткова.

Джерело: Vinbazar