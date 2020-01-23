За рік у Вінниці відремонтували 28 дворів багатоповерхівок



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Благоустрій міста триває

Протягом 2019 року у Вінниці провели комплексний ремонт 28 прибудинкових територій.Роботи проводилися у різних районах міста.Біля будинків ремонтували асфальтне покриття та тротуари, відновлювали відмостки, облаштовували паркувальні майданчики, розширювали проїжджі частини.

Про це повідомляють на сайті Вінницької міської ради.

«До ремонту прибудинкових територій ми підходимо комплексно. Ми асфальтуємо проїзди, оновлюємо тротуари, за необхідності влаштовуємо пандуси, робимо вимощення навколо будинків. Усі роботи, які ми проводимо, погоджуємо з мешканцями.Ремонт фінансувався з міського бюджету. Якщо люди хочуть далі зробити якісь елементи благоустрою – нові лавочки, встановити урни, облаштувати квітники та інше – то уже за програмою співфінансування: 70% – міський бюджет, 30% – кошти мешканців», - каже директор департаменту житлового господарства міської ради Роман Фурман.