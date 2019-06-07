Зеленський призначив грант президента молодій художниці з Вінниці



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Маргарита Журунова

Президентський грант у розмірі 30 тисяч гривень

6 червня Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким призначив гранти президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів. Серед культурних діячів – художниця з Вінниці.

Документ опубліковано на сайті глави держави.

Журуновій Маргариті Ігорівні призначено грант президента України у розмірі 30 тисяч гривень за графіку для створення і реалізації артбука «Український бестіарій. Том ІІ» на базі Вінницького обласного краєзнавчого музею.

На початку лютого цього року в академічній залі Вінницького обласного краєзнавчого музею було презентовано виставку естампу та презентація двох артбуків «Український бестіарій» й «Чорні гори» молодих художників: вінничанки Маргарити Журунової та львів’янина Богдана Локатира.

Джерело: vinnitsa.info