Зеленський призначив грант президента молодій художниці з Вінниці
Президентський грант у розмірі 30 тисяч гривень
6 червня Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким призначив гранти президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів. Серед культурних діячів – художниця з Вінниці.
Документ опубліковано на сайті глави держави.
Журуновій Маргариті Ігорівні призначено грант президента України у розмірі 30 тисяч гривень за графіку для створення і реалізації артбука «Український бестіарій. Том ІІ» на базі Вінницького обласного краєзнавчого музею.
На початку лютого цього року в академічній залі Вінницького обласного краєзнавчого музею було презентовано виставку естампу та презентація двох артбуків «Український бестіарій» й «Чорні гори» молодих художників: вінничанки Маргарити Журунової та львів’янина Богдана Локатира.
Джерело: vinnitsa.info