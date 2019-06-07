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    Зеленський призначив грант президента молодій художниці з Вінниці

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    Маргарита Журунова - Зеленський призначив грант президента молодій художниці з Вінниці
    Маргарита Журунова

    Президентський грант у розмірі 30 тисяч гривень

    6 червня Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким призначив гранти президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів. Серед культурних діячів – художниця з Вінниці.

    Документ опубліковано на сайті глави держави.

    Журуновій Маргариті Ігорівні призначено грант президента України у розмірі 30 тисяч гривень за графіку для створення і реалізації артбука «Український бестіарій. Том ІІ» на базі Вінницького обласного краєзнавчого музею.

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    На початку лютого цього року в академічній залі Вінницького обласного краєзнавчого музею було презентовано виставку естампу та презентація двох артбуків «Український бестіарій» й «Чорні гори» молодих художників: вінничанки Маргарити Журунової та львів’янина Богдана Локатира. 

    Джерело: vinnitsa.info

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