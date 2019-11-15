Жмеринські поліцейські затримали групу квартирних крадіїв



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Для затримання правоохоронці приїхали з районного центру до Вінниці

14 листопада працівники жмеринської поліції затримали п’ятьох зловмисників, які у Жмеринці вчинили квартирну крадіжку. Правопорушників затримали в Вінниці поблизу одного з ринків, де вони намагались здати у ломбард викрадені ювелірні прикраси.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

До Жмеринського відділу поліції надійшло повідомлення від 43-річної місцевої жительки про те, що в період з 19.00-21.00 год, коли її не було вдома, невідома особа вчинила крадіжку ювелірних виробів з її квартири.

Працівниками поліції було встановлено, що у помешкання потерпілої зловмисник потрапив шляхом підбору ключа. Опитавши сусідів потерпілої, поліцейські встановили, що у цей період біля будинку бачили п’ятьох підозрілих чоловіків, які пересувались на автомобілі «Мерседес». Крім цього, на місці вчинення злочину криміналісти вилучили речові докази, які залишили зловмисники.

Як розповів начальник Жмеринського відділу поліції Валерій Домбровський, оперативним шляхом поліцейські встановили напрямок руху автомобіля, на якому пересувались ймовірні зловмисники. У Вінниці біля одного з ломбардів п’ятьох підозрюваних було затримано. Ними виявились жителі Жмеринки віком від 18 до 27 років. Двоє з затриманих раніше притягувались до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркозлочини. Частина викрадених прикрас у них вилучена, решту вони встигли здати у ломбард.

Наразі поліція перевіряє причетність затриманих до вчинення аналогічних злочинів на території Жмеринського району та області.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). За такий злочин передбачено покарання до 6 років ув’язнення.

Зараз затримані знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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