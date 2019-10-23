Жмеринський колектив «Сузір’я» став призером Всеукраїнського фестивалю «Зоряна Брама»



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19 жовтня в столиці відбувся всеукраїнський хореографічний фестиваль «Зоряна Брама», участь у якому взяли кращі танцювальні колективи України

Вінниччину представляв на конкурсі-фестивалі зразковий аматорський танцювальний колектив «Сузір’я».

Конкурсна програма тривала впродовж всього дня з 9:00 до 22:00. У підсумку талановиті вихованці двох вікових груп колективу «Сузір’я» вибороли три нагороди за І місце.

Окрім кубків за перші місця, вихованців колективу «Сузір’я» та їхнього натхненного керівника Олександра Веселовського нагородили особливою відзнакою «За збереження національних традицій». Журі відмітили жмеринський колектив за наповненість, складність та змістовність хореографічних номерів.

Фестиваль відбувся за підтримки Міністерства освіти та науки України та Міністерства культури України.

Джерело: zhmerynka.city