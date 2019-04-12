Вінничанам доступно пояснюють про медицину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ВІнниці відбулося два заходи на медичну тематику в рамках проекту «Медицина - це просто» від освітньої платформи молодіжного центру «Квадрат» та громадської організації «Студентське Братство Вінниччини»

Вінничанам запропонували прийти і переконатися, що інформацію про своє здоров'я необхідно отримувати від спеціалістів, а не від «бабусь біля під'їзду».

На першому заході говорили про репродуктивне здоров'я зі спеціалісткою «Клініки, дружньої до молоді» Іриною Медяною. Дізналися про найнадійніші методи контрацепції, які допомагають не тільки уникнути незапланованої вагітності, а й уберегтися від хвороб, які передаються статевим шляхом, а також зберегти своє репродуктивне здоров'я.

Другий блок був цілком присвячений ендокринології. Пояснювати учасникам цю складну і цікаву галузь медицини приїхали спеціалісти Вінницького обласного ендокринологічного диспансеру на чолі з головним лікарем Пилипом Прудиусом. Він розповів про діяльність центру, а також допоміг учасникам дізнатися більше про цукровий діабет та причини його виникнення.

Про основи анатомії та фізіології ендокринної системи, найпоширеніші хвороби, а також зв'язок гормонів та спорту присутні дізнались від лікаря-ендокринолога Олександри Кузьмінської. Тетяна Соловйова, гінеколог-ендокринолог, розповіла про ендокринологію репродуктивної системи та основні жіночі захворювання, які виникають внаслідок порушення функцій гормонпродукуючих органів.

На завершення учасники послухали про особливості стресу з точки зору ендокринології від психолога Ярослава Манжуловського.

Усі присутні мали змогу задавати запитання, які їх цікавлять. Ніхто не пішов з заходів без відповідей та нових корисних знань.

Організатори кажуть, що в рамках проекту заплановано ще декілька заходів, зокрема - тренінг з надання першої медичної допомоги.

Джерело: i-vin.info