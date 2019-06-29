У Вінниці випадкові перехожі змушували кіношників робити зайвий дубль



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Знімальний майданчик розгорнувся на вулиці Соборній

Сьогодні, в центрі Вінниці пройшли зйомки історичного фільму, який розповідає про перші роки окупації Вінниці. Режисер Валерій Шалига, який також написав сценарій до стрічки, розповідає, що мова у фільмі йтиме про трагічну сторінку історії нашого міста – масові розстріли євреїв.

Зазначимо, що зйомки відбувалися впродовж двох годин. Центральну магістраль було перекрито. Та кіношники, щоб щоб повністю не паралізувати рух Соборною, давали можливість проїхати транспорту після кількох дублів.

А от перехожі дозволу ні у кого не питали, вільно ходили вулицею і потрапляли в кадр, заважаючи знімальному процесу.

В паузах між сценами працювали журналісти - брали інтерв‘ю у акторів.

Джерело: vn.presspoint.in.ua