У Вінниці відбувся всеукраїнський форум з обміну успішним досвідом «Безпечне місто Вінниця»



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Форум з обміну досвідом зібрав у Вінниці представників ІТ-підрозділів, які працюють в органах місцевого самоврядування

Ціль зустрічі – ознайомлення з роботою вінницького Ситуаційного центру. Організатор форуму департамент інформаційних технологій Вінницької міської ради. Захід проходить за сприяння департаменту маркетингу міста та туризму.

У грудні 2018 року Вінницька міська рада отримала відзнаку за перше місце в конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування» в номінації «Формування безпечного життєвого середовища». Проект, який виборов перемогу, – «Ситуаційний центр Вінницької міської ради».

Щоб познайомитись із історією створення Ситуаційного центру, результатами його роботи та подивитись, як він працює на практиці, до Вінниці прибули 70 айтішніки органів місцевого самоврядування із різних громад.

Ситуаційний центр Вінницької міської ради – це комплексне рішення для забезпечення повноцінної цілодобової безпеки у місті. Завдяки даному центру поліція має високі показники розшуку зниклих автомобілів, виявлення вандалів, хуліганів, що дозволяє працівникам правоохоронних органів затримувати порушників оперативно.

Ситуаційний центр – перша в Україні міська система комплексного відеонагляду, до якої підключено муніципальні відеокамери, камери з усіх шкільних закладів та окремі приватні камери. У центрі працюють працівники Національної поліції України, працівники «Муніципальної поліції», співробітники МНС та фахівці зі сповіщення громадян.