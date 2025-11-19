Головна Країна Події в Україні
Росія вчергове атакувала українську електростанцію

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Росія вчергове атакувала українську електростанцію
У ніч на 19 листопада РФ пошкодила обладнання ТЕС ДТЕК
Це вже п’ята атака РФ на ТЕС за два місяці

У ніч на 19 листопада Росія знову обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК, пошкодивши обладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

«Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Пошкоджено обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілу», – йдеться у повідомленні.

Компанія зазначає, що це вже п’ята атака на теплоелектростанцію за останні два місяці. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни здійснили понад 210 ударів по ТЕС ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Загалом окупанти застосували 524 ракет та безпілотників різних типів.

Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що унаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок.

Крім того, російські війська атакували Львівську область ракетами та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено енергетичний обʼєкт, виникли пожежі.

Також уночі 19 листопада війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе «Герань-2» по Харкову. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 46 людей.

У Повітряних силах повідомили, що в житловий будинок у Тернополі ймовірно вдарила російська ракета Х-101. 

