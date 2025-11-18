Головна Країна Події в Україні
Окупанти підтвердили ураження двох ТЕС на Донеччині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти підтвердили ураження двох ТЕС на Донеччині
За словами гауляйтера Донеччини, унаслідок удару знеструмлено багато населених пунктів
скриншот з відео з соцмереж

Безпілотники атакували Старобешівську та Зуєвську ТЕС

Унаслідок ударів безпілотників пошкоджено дві теплові електростанції у Донецькій області. Через це було зупинено роботу котелень та фільтрувальних станцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гауляйтера Донеччини Дениса Пушиліна.

Старобешівська ТЕС розташована в селищі Новий Світ в Старобешівському районі, Зуєвська ТЕС – в місті Зугрес. У січні 2023 року обидві ТЕС було пошкоджено в результаті атаки.

Раніше Пушилін повідомляв, що через атаку безпілотників на енергетичну інфраструктуру без електрики залишилися близько 500 тис. осіб у Донецьку, Макіївці, Горлівці та Ясинуомі.

Нагадаємо, уночі 18 листопада в окупованому Зугресі у Донецькій області було атаковано місцеву ТЕС. За попередньою інформацією, під удар потрапив трансформатор другого котла та був виведений з ладу.

Як відомо, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів. Ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт.

Теги: ТЕС Донеччина Денис Пушилін

