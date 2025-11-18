Окупанти підтвердили ураження двох ТЕС на Донеччині

Безпілотники атакували Старобешівську та Зуєвську ТЕС

Унаслідок ударів безпілотників пошкоджено дві теплові електростанції у Донецькій області. Через це було зупинено роботу котелень та фільтрувальних станцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гауляйтера Донеччини Дениса Пушиліна.

Старобешівська ТЕС розташована в селищі Новий Світ в Старобешівському районі, Зуєвська ТЕС – в місті Зугрес. У січні 2023 року обидві ТЕС було пошкоджено в результаті атаки.

🔥Унаслідок ударів безпілотників пошкоджено дві теплові електростанції на території тимчасово окупованої Донецької області – Старобешівська та Зуєвська ТЕС.



Через пошкодження ТЕС було зупинено роботу котелень та фільтрувальних станцій, знеструмлено багато населених пунктів. pic.twitter.com/bNnScF6WfZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 18, 2025

Раніше Пушилін повідомляв, що через атаку безпілотників на енергетичну інфраструктуру без електрики залишилися близько 500 тис. осіб у Донецьку, Макіївці, Горлівці та Ясинуомі.

Нагадаємо, уночі 18 листопада в окупованому Зугресі у Донецькій області було атаковано місцеву ТЕС. За попередньою інформацією, під удар потрапив трансформатор другого котла та був виведений з ладу.

Як відомо, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів. Ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт.