Головна Країна Політика
search button user button menu button

Порошенки ділять 17 млрд. Суд знову відправив подружжя у Крижопіль

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Порошенки ділять 17 млрд. Суд знову відправив подружжя у Крижопіль
Справа про поділ майна сім'ї експрезидента триває дев'ять місяців
колаж: glavcom.ua

Апеляційний суд вдруге врятував Марину та Петра Порошенків

Вінницький апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції у справі щодо поділу майна подружжя Марини та Петра Порошенків, вартість якого оцінено у 17,1 млрд грн. Апеляція зобов’язала Крижопільський райсуд Вінницької області продовжити розгляд цивільного спору, повідомляє «Главком».

Апеляційна інстанція не погодилася з аргументами місцевого суду, що дружина експрезидента шляхом поділу майна, намагається вивести з-під санкцій та арешту частину активів сім’ї.

Водночас Феміда розтлумачила, що скасування арешту майна чоловіка пані Марини Петра Порошенко повинно відбуватиметься за правилами кримінального судочинства. Аналогічна ситуація із позовом Порошенка до Верховного суду, який розглядає адміністративну справу щодо скасування санкцій РНБО.

Таким чином, зробив висновок апеляційний суд, вказані позови не є тотожними з цивільним, який заявила Марина Порошенко у Крижопільський райсуд. Також апеляція не бачить підстав стверджувати, що справа з поділу майна подружжя Порошенків «має очевидний штучний характер та матиме своїм наслідком можливість затягування інших справ і проваджень».

«Оскаржувана ухвала суду не містить достатньо мотивів щодо висновку про очевидно штучний характер пред`явленого позову саме позивачем Мариною Порошенко, ґрунтується на припущеннях і такий висновок зроблено судом після відкриття провадження у справі в ході підготовчого провадження, що є передчасним та може опосередковано свідчити про порушення прав позивача на судовий захист», – наголосив Вінницький апеляційний суд.

Нагадаємо, що 27 березня 2025 року Марина Порошенко подала позов до Крижопільського райсуду про поділ майна, вартість яких оцінено у 17,1 млрд. грн. Дружина п’ятого президента претендує на контрольний пакет (8190 акцій або частка 78,93%; вартість цих акцій оцінено у 8,33 млрд грн) закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Майже 20 років незмінним його власником є Петро Порошенко.

Окрім інвестфонду, Марина Порошенко просила суд віддати їй заощадження чоловіка. Ідеться про 2,23 млн грн, які лежать на рахунках Міжнародного інвестиційного банку (фінустанова належить Петру Порошенку; у квітні 2025 року Нацбанк оштрафував її на 20 млн грн за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом); 986,6 тис. грн  –  у «РВС Банку».

Іще позивачка зауважила: їй мають відійти 55,19 млн грн – гроші на рахунках Міжнародного інвестиційного банку і 3,17 млн євро готівкою.

Як повідомляв «Главком», раніше Крижопільський районний суд уже розглядав позов Марини Порошенко до Петра Порошенка щодо поділу майна. 16 травня Феміда закрила провадження у справі за відсутності предмета спору. Тоді суд зазначив: згідно зі статтею 71 Сімейного кодексу, майно, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом.

У випадку з сім’єю Порошенків, на думку суду, є усна домовленість про поділ майна. До того ж позивач не надала доказів про неможливість добровільно оформити домовленість про поділ майна, яке зазначено у позові із присудженням відповідних об’єктів майна кожному із подружжя, як досягли згоди сторони.

Пізніше Вінницький апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції і зобов’язав продовжити розгляд справи за цивільним позовом дружини експрезидента Марини Порошенко до свого чоловіка Петра Порошенка щодо поділу майна подружжя.

Що цікаво: між рішеннями Крижопільського райсуду і апеляційного суду Петро Порошенко змінив місце реєстрації на Вінниччині: замість Городківської громади тепер у документах – Немирівська. Городківська громада входить до Тульчинського району. Туди ж належить і Крижопільська селищна громада, де розташований суд, який вирішував спір сім’ї Порошенків.

Читайте також:

Теги: Марина Порошенко війна Вінниччина Петро Порошенко суд майно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аерофотознімки Покровська
Покровськ: обороняти не можна відступати
10 листопада, 08:54
Руто і Зеленський домовилися про допомогу кенійцям
Президент Кенії звернувся із проханням до Зеленського щодо звільнення завербованих Росією громадян
7 листопада, 21:59
Білий дім очікує узгодження терміну припинення бойових дій в Україні до кінця листопада
Politico: США планують оголосити терміни завершення війни в Україні найближчим часом
19 листопада, 16:31
Буданов: Європа має підготуватись до війни з Росією до 2030 року, але Кремль може пришвидшити цей термін
Керівник ГУР пояснив, чому війна Росії проти Європи може початися раніше, ніж передбачалося
20 листопада, 04:42
Зеленський: Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи
Українська делегація вже на шляху до Сполучених Штатів – Зеленський
29 листопада, 13:13
Залужний закликав не поспішати з мирною угодою з Росією
Залужний закликав не поспішати з мирною угодою з Росією
10 листопада, 10:47
На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року
12 листопада, 08:37
Молодшому лейтенанту Андрію Мулявці назавжди 26...
Поліг під час виконання завдання під Покровськом. Згадаймо Андрія Мулявку
17 листопада, 09:00
Володимир Зеленський провів зустріч із міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом
Україна повернула тіла воїнів, Зеленський отримав план миру від США. Головне за 20 листопада
20 листопада, 21:06

Політика

The Telegraph спрогнозував, як відставка Єрмака вплине на мирну угоду
The Telegraph спрогнозував, як відставка Єрмака вплине на мирну угоду
Порошенки ділять 17 млрд. Суд знову відправив подружжя у Крижопіль
Порошенки ділять 17 млрд. Суд знову відправив подружжя у Крижопіль
Президент України та перша леді прибули до Ірландії
Президент України та перша леді прибули до Ірландії
Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня
Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня
Зеленський про переговори зі США: Питання територій зайняло понад 6,5 годин
Зеленський про переговори зі США: Питання територій зайняло понад 6,5 годин
Макрон: «Коаліція охочих» закінчила роботу над гарантіями безпеки для України
Макрон: «Коаліція охочих» закінчила роботу над гарантіями безпеки для України

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua