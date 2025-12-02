Порошенки ділять 17 млрд. Суд знову відправив подружжя у Крижопіль

Апеляційний суд вдруге врятував Марину та Петра Порошенків

Вінницький апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції у справі щодо поділу майна подружжя Марини та Петра Порошенків, вартість якого оцінено у 17,1 млрд грн. Апеляція зобов’язала Крижопільський райсуд Вінницької області продовжити розгляд цивільного спору, повідомляє «Главком».

Апеляційна інстанція не погодилася з аргументами місцевого суду, що дружина експрезидента шляхом поділу майна, намагається вивести з-під санкцій та арешту частину активів сім’ї.

Водночас Феміда розтлумачила, що скасування арешту майна чоловіка пані Марини Петра Порошенко повинно відбуватиметься за правилами кримінального судочинства. Аналогічна ситуація із позовом Порошенка до Верховного суду, який розглядає адміністративну справу щодо скасування санкцій РНБО.

Таким чином, зробив висновок апеляційний суд, вказані позови не є тотожними з цивільним, який заявила Марина Порошенко у Крижопільський райсуд. Також апеляція не бачить підстав стверджувати, що справа з поділу майна подружжя Порошенків «має очевидний штучний характер та матиме своїм наслідком можливість затягування інших справ і проваджень».

«Оскаржувана ухвала суду не містить достатньо мотивів щодо висновку про очевидно штучний характер пред`явленого позову саме позивачем Мариною Порошенко, ґрунтується на припущеннях і такий висновок зроблено судом після відкриття провадження у справі в ході підготовчого провадження, що є передчасним та може опосередковано свідчити про порушення прав позивача на судовий захист», – наголосив Вінницький апеляційний суд.

Нагадаємо, що 27 березня 2025 року Марина Порошенко подала позов до Крижопільського райсуду про поділ майна, вартість яких оцінено у 17,1 млрд. грн. Дружина п’ятого президента претендує на контрольний пакет (8190 акцій або частка 78,93%; вартість цих акцій оцінено у 8,33 млрд грн) закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Майже 20 років незмінним його власником є Петро Порошенко.

Окрім інвестфонду, Марина Порошенко просила суд віддати їй заощадження чоловіка. Ідеться про 2,23 млн грн, які лежать на рахунках Міжнародного інвестиційного банку (фінустанова належить Петру Порошенку; у квітні 2025 року Нацбанк оштрафував її на 20 млн грн за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом); 986,6 тис. грн – у «РВС Банку».

Іще позивачка зауважила: їй мають відійти 55,19 млн грн – гроші на рахунках Міжнародного інвестиційного банку і 3,17 млн євро готівкою.

Як повідомляв «Главком», раніше Крижопільський районний суд уже розглядав позов Марини Порошенко до Петра Порошенка щодо поділу майна. 16 травня Феміда закрила провадження у справі за відсутності предмета спору. Тоді суд зазначив: згідно зі статтею 71 Сімейного кодексу, майно, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом.

У випадку з сім’єю Порошенків, на думку суду, є усна домовленість про поділ майна. До того ж позивач не надала доказів про неможливість добровільно оформити домовленість про поділ майна, яке зазначено у позові із присудженням відповідних об’єктів майна кожному із подружжя, як досягли згоди сторони.

Пізніше Вінницький апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції і зобов’язав продовжити розгляд справи за цивільним позовом дружини експрезидента Марини Порошенко до свого чоловіка Петра Порошенка щодо поділу майна подружжя.

Що цікаво: між рішеннями Крижопільського райсуду і апеляційного суду Петро Порошенко змінив місце реєстрації на Вінниччині: замість Городківської громади тепер у документах – Немирівська. Городківська громада входить до Тульчинського району. Туди ж належить і Крижопільська селищна громада, де розташований суд, який вирішував спір сім’ї Порошенків.