Ювілейний велодень у Вінниці. Фоторепортаж зі свята

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26 травня, у Вінниці відбувся 10-й «Велодень»

Велосвято об’єднує любителів двоколісних по всій країні спільними велопробігами. Захід зокрема влаштували ініціативна група «Критична маса» та ГО «Вінниця мобільна».

За півгодини до старту у Вінниці на Майдані Незалежності зареєструвалося близько 200 учасників.

Втім вже за деякий час було подолано позначку у понад 500 велосипедистів: дорослі, діти, чоловіки та жінки, у спеціальній велоформі, у вишиванках та звичайному одязі – усі вони, як справжні поціновувачі велоспорту, перед заїздом багато спілкувалися та хизувалися оновленнями своїх залізних коней та новенькими велогаджетами, а ще – ділилися останніми новинами.

Зокрема обрали велосипед своїм головним транспортним засобом сьогодні представники не тільки велоспільнот міста, а й ІТ- компаній, громадських організацій та навіть міської ради – загалом близько тисячі учасників.

Наприклад заступник міського голови Владислав Скальський вже другий рік поспіль долучається до Велодня, а сьогодні – навіть разом із донькою Марією.

«Вона, до речі, ще з 6-річного віку на велосипеді, – каже Владислав. – «Віджала» цей велосипед у мами, тож тепер маємо роботу – обрати мамі новий велосипед».

Також заступник міського голови зазначив, що взагалі масові велозаїзди – надзвичайно корисна річ, адже здатна суттєво вплинути на розвиток велокультури загалом. «Єдине, чому не можна було б робити таке щодня – необхідність перекриття міста для руху велосипедистів», – вважає пан Владислав.

Цей підтверджують й інші учасники заїзду. Наприклад, серед наймолодших учасників Велодня – це 12-річні хлопці Матвій та Олексій, які й поза подібними організованими заходами – займаються велоспортом.

Джерело: VЕЖА