Барабанщиця з Вінниці потрапила до проекту



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18 вересня вийшов черговий випуск 2 сезону шоу »Модель XL».

У випуску журі відбирало претенденток для боротьби за перемогу та звання «Пишної та розкішної.» Серед дівчат, які потрапили до сезону була і вінничанка Наталія Ліпницька.

Дівчина барабанщиця у відомому вінницькому колективі. Разом з колегами з ансамблю барабанщиць Наталія прикрашає кожне свято у місті. Підкорювати суддів вирішила також у образі барабанщиці. Варто зазначити, що суворі судді були вражені появою Наталії, а згодом, оцінили її майже ідеальні параметри та жагу до боротьби.





Сама дівчина прокоментувала свою участь у шоу в Інстаграм.

«Перші кроки на телебачення. Всі мої рідні і близькі люди знають, як я мрію працювати у сфері ТБ, і ось я наважилась спробувати себе у революційному проекті «Модель XL». Ще взимку на сайті телеканалу 1+1 я заповнила анкету на участь, а вже за декілька місяців я стояла на подіумі перед суддями і розповідала ,як мрію стати відомою. Не боючись камер, думок сторонніх людей про мене , я впевненно йду до своєї мети , і щиро всім серцем , вірю у те, що доб‘юсь успіху. Друзі, ніколи не бійтесь показувати себе такими,які ви. Адже щирість,впевненість і любов до себе , то і є перемога.» - йдеться у дописі дівчини.