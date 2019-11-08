Масштабне ДТП на Центральному мосту. У мережу виклали відео



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У Вінниці на Центральному мосту сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 4 автомобілів

Водій «Опеля» здійснив розворот посеред мосту, через що зіткнувся з іншим транспортним засобом. В результаті 4 автівки зазнали механічних пошкоджень. В мережі з'явився запис з реєстратора моменту зіткнення.

Аварія сталася близько 08:15 ранку. До одного із мобільних додатків за номером телефону Ситуаційного центру надійшло повідомлення про автотрощу на Центральному мосту.

Як стало відомо згодом, водій «Опеля», умисно порушуючи правила дорожнього руху, здійснив розворот посеред мосту, внаслідок чого зіткнувся із зустрічним автомобілем «Ауді». Останнього розвернуло на проїзній частині і він зіштовхнувся із ще двома автівками - позашляховиком «Ауді» та «Фордом».

Усі чотири транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. До місця аварії прибули патрульні поліцейські та карета швидкої медичної допомоги. Учасники ДТП відмовились від допомоги лікарів, однак пізніше один з них поскаржився на біль в нозі. Його було госпіталізовано із попереднім діагнозом - забій лівого колінного суглобу.

Врешті, близько 10:00 год автомобілі забрали з проїжджої частини, рух громадського транспорту відновили. Дану справу було передано слідчому по ДТП.

Джерело: Vinbazar