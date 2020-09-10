США виписали штраф «дочці» Deutsche Bank через роботу в окупованому Криму



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Компанія виконала цілу серію грошових переказів на рахунки банку, який перебуває під санкціями Вашингтона за роботу в окупованому Криму

Компанія Deutsche Bank Trust Company Americas, яка є дочірнім підприємством Deutsche Bank отримала штраф від Мінфіну США на суму в $583 тис. за порушення санкцій, введених проти Росії через анексію Криму.

Про це повідомляє міністерства фінансів США.

Відомство встановило, що дана дочірня компанія виконала цілу серію грошових переказів на рахунки банку, який перебуває під санкціями Вашингтона за роботу в окупованому Криму. За таке порушення вона оштрафована на $425,6 тис.

Крім того, Deutsche Bank Trust Company Americas через Сполучені Штати в 2015 році провів великий платіж, пов'язаний із закупівлею нафтопродуктів і включав майновий інтерес нафтової компанії на Кіпрі (IPP Oil Products (Cyprus) Limited), що підпадала під санкції Вашингтона.

За дане порушення компанії доведеться заплатити $157,5 тис.