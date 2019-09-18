Американський стратегічний бомбардувальник В-2 облітає Норвезьке море



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Американські стратегічні бомбардувальники В-2 перебувають в Європі із 27 серпня

США на тимчасовій основі перекинули в Європу 3 стелс-бомбардувальники

Американський стратегічний бомбардувальник В-2 проводить в районі Норвезького моря спільні польоти із британськими літаками F-35B та американськими винищувачами F-15. Про це пише ресурс Defense Blog.

Дані польоти мають посилити взаємосумісність сил НАТО. Американські стратегічні бомбардувальники В-2 перебувають в Європі із 27 серпня цього року і розміщуються на британській авіабазі RAF Fairford.

Наприкінці минулого місяця до Європи прибуло щонайменше 3 американських стратегічних бомбардувальники (бортові номери 11-13).

Нагадаємо також, що у США почалися наймасштабніші із 2003 року тренування військового транспортного флоту. Всього в рамках раптової перевірки готовності було активовано 28 кораблів. Кораблі із командами мають бути повністю готовими до виконання завдань протягом 5 днів із часу отримання наказу.

До слова, раніше на Львівщині стартували масштабні українсько-американські навчання Rapid Trident-2019.

Понад 3800 тисяч військовослужбовців із 14 країн світу протягом двох тижнів проходитимуть спільний вишкіл. У навчаннях беруть участь, зокрема, Україна, США, Канада, Польща, Велика Британія, Молдова та Грузія.