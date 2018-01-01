Applе цього року випустить одразу три нових iPhone

За даними Bloomberg, Apple збирається випустити найбільший смартфон з тих, що були випущені до сьогоднішнього дня

Компанія Apple готується випустити в кінці нинішнього року відразу три нових iPhone. Один їх них буде найбільшим з випущених досі, другий - того ж розміру, що iPhone X, але оновлений, і третій - з деякими з ключових функцій флагманського телефону, але менш дорогим. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, знайомі з планами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними Bloomberg, Apple збирається випустити найбільший смартфон з тих, що були випущені до сьогоднішнього дня

Компанія Apple готується випустити в кінці нинішнього року відразу три нових iPhone. Один їх них буде найбільшим з випущених досі, другий - того ж розміру, що iPhone X, але оновлений, і третій - з деякими з ключових функцій флагманського телефону, але менш дорогим. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, знайомі з планами компанії.

Співрозмовники агентства пояснюють, що Apple таким чином планує догодити своїм споживачам, які чекають від iPhone багатозадачності, а також тим з них, хто шукає більш доступну версію iPhone X.

Зокрема, за даними Bloomberg, великий смартфон, який отримав кодову назву D33, може мати роздільну здатність екрану 1242 x 2688, а також технологію OLED. Крім цього, дана модель буде мати сканер Face ID для розблокування екрану і проведення платежів.

Очікується, що у великому iPhone і оновленому iPhone X буде використаний новий процесор А12. Краї цих смартфонів як і раніше будуть виконані з нержавіючої сталі.

Передбачається, що обидві ці моделі будуть представлені в золотому кольорі. Apple, яка в iPhone X відмовилася від цього кольору, розраховує залучити більше покупців на азіатському ринку, де золотий колір у смартфонів користується особливою популярністю, відзначає Bloomberg.

Крім того, для деяких ринків розглядається можливість вибору смартфонів з однією або двома SIM-картами.

Джерело: РБК