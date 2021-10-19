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    Apple оголосила дату релізу нової MacOS

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    Нове програмне забезпечення для комп'ютерів Mac отримає оновлення у вигляді нової функції SharePlay - Apple оголосила дату релізу нової MacOS
    Нове програмне забезпечення для комп'ютерів Mac отримає оновлення у вигляді нової функції SharePlay
    Фото: apple.com

    MacOS Monterey для ноутбуків і комп'ютерів Apple буде випущена 25 жовтня

    Корпорація Apple оголосила дату релізу нової операційної системи MacOS Monterey, вона буде випущена 25 жовтня. Про це повідомляється на сайті компанії.

    Нове програмне забезпечення для комп'ютерів Mac отримає оновлення у вигляді нової функції SharePlay, за допомогою якої тепер можна разом з співрозмовниками дивитися фільми і слухати музику, а також показувати їм свій екран в FaceTime.

    Також Apple оновила браузер Safari, додала функцію «Короткі замітки», впровадила функцію AirPlay, що дозволяє демонструвати контент з інших пристроїв Apple на дисплеї Mac.

    В ході презентації в понеділок, 18 жовтня, Apple представила оновлений MacBook Pro. Відмінною особливістю нового комп'ютера став екран з «монобровою». На екранному вирізі, як і у iPhone, розташовані камера і інші рецептори.

    MacBook Pro доступні в двох варіантах - з екранами на 14 і 16 дюймів. Апарат базується на процесорі M1 Pro і може комплектуватися оперативною пам'яттю ємністю до 64 гігабайт. Також вперше з 2015 року ноутбук отримав магнітну зарядку MagSafe.

    Теги: Apple
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    Apple оголосила дату релізу нової MacOS