Apple представила нові ноутбуки MacBook Pro

MacBook Pro вийде у двох версіях - на 14 і 16 дюймів

Компанія Apple в понеділок, 18 жовтня, провела другу за цю осінь презентацію гаджетів. На ній були представлені бездротові навушники AirPods третього покоління, нові ноутбуки MacBook Pro, а також власні процесори.

Рамки дисплея скоротили до 3,5 мм, блок розмістили у вирізі, як у смартфонів iPhone. Несподіванкою стало повернення портів HDMI, Type-C з Thunderbolt, слота для SD карт, MagSafe. Також на лівій грані знаходяться ще два Type-C і 3,5 мм роз'єм для навушників.

Ноутбуки будуть випускатися з екранами на 14 і 16 дюймів із підтримкою у 120 Гц. Стандартна яскравість екранів на рівні 1000 ніт, максимальна - 1600 ніт. Розширення камери збільшено вдвічі.

Гаджети отримали алюмінієвий корпус, нову систему охолодження на основі двох кулерів і швидші SSD. Автономність молодшої версії повинна забезпечити 10 годин відтворення відео, старшої - 17 годин.

MacBook Pro побудовані на базі нових процесорів M1 Pro, які на 70% продуктивніші за M1. Однак для замовлення буде доступний і варіант з більш продуктивним M1 Max.

У M1 Pro 10 ядер, включаючи 8 високопродуктивних і 2 енергоефективних, а за графіку відповідає 16-ядерний прискорювач. Процесор отримав підтримку 32 ГБ об'єднаної пам'яті. Чіп виявився вдвічі потужнішим, ніж звичайний M1, у частині графіки і втричі - у плані продуктивності.

Версія M1 Max є ще більш поліпшеним варіантом - тут уже 32-ядерний GPU, а максимальний обсяг об'єднаної пам'яті збільшений до 64 ГБ. Як стверджують у компанії, це найпотужніший процесор для ноутбука у світі.

Новий Mac 14" коштуватиме від $1999, 16" - від $2499. Усі новинки будуть доступні для купівлі з наступного тижня.