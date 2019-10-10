Apple додала приголомшливі функції конфіденційності в операційну систему iOS 13



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Є в цих спливаючих вікнах один недолік. Ви не маєте можливість попросити систему нагадати вам це знову, що було б дуже доречно

Якщо якісь програми починають шпигувати за вами, ви побачите на екрані спливаюче вікно

Компанія Apple додала ряд приголомшливих і дуже необхідних функцій конфіденційності в операційну систему iOS 13.

Одним з кращих є спосіб, яким операційна система інформує вас про додатки, які відстежують ваші дії.

Тобто, якщо якісь програми починають шпигувати за вами, ви побачите на екрані спливаюче вікно. Це дає вам можливість або дозволити відстеження у фоновому режимі, або дозволити відстеження тільки при використанні програми.

Досить дуже зручна функція конфіденційності, що може поширюватися на ті додатки, про які ви, можливо, забули, але які не забули про вас.

Однак, є в цих спливаючих вікнах один недолік. Ви не маєте можливість попросити систему нагадати вам це знову, що було б дуже доречно.

Ще одна нова і приваблива функція конфіденційності в iOS 13 – операційна система інформує вас про застосунки, які використовують Bluetooth для безлічі моментів, не призначених для передачі звуку на навушники або динаміки.

Зокрема, компанії використовують його для відстеження користувачів через маяки Bluetooth. Варто відзначити, якщо заборонити програмам мати доступ по Bluetooth, це не завадить потоковій передачі звуку, оскільки це окрема функція.

Нагадаємо, власники 11 і iPhone 11 Pro побачили в своїх дорогих гаджетах несподівану ваду.

До слова, з 11 жовтня в Україні офіційно почнуть продавати iPhone 11.