Xiaomi Mi Band 5 планує отримати модуль NFC в міжнародній версії
Xiaomi працює над фітнес-трекером Mi Band 5 і його будуть пропонувати з підтримкою NFC не тільки на ринку Китаю, але і в інших регіонах
Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 так і не отримав NFC в країнах Європи, тільки в Китаї.
Проте стало відомо, що Xiaomi працює над фітнес-трекером Mi Band 5 і його будуть пропонувати з підтримкою NFC не тільки на ринку Китаю, але і в інших регіонах.
Крок досить очікуваний, оскільки Xiaomi лідирує на ринку пристроїв у вигляді браслетів з часткою 17,3% у другому кварталі 2019 року.
З інших даних відомо, що Xiaomi Mi Band 5 отримає більш міцний корпус.
Як і теперішній браслет Mi Band 4, новинка буде обладнана кольоровим сенсорним дисплеєм і датчиком частоти серцевих скорочень (ЧСС).
З чуток, офіційна презентація гаджета відбудеться у другому кварталі 2020 року.