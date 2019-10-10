Xiaomi Mi Band 5 планує отримати модуль NFC в міжнародній версії



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Xiaomi лідирує на ринку пристроїв у вигляді браслетів з часткою 17,3% у другому кварталі 2019 року

Xiaomi працює над фітнес-трекером Mi Band 5 і його будуть пропонувати з підтримкою NFC не тільки на ринку Китаю, але і в інших регіонах

Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 так і не отримав NFC в країнах Європи, тільки в Китаї.

Проте стало відомо, що Xiaomi працює над фітнес-трекером Mi Band 5 і його будуть пропонувати з підтримкою NFC не тільки на ринку Китаю, але і в інших регіонах.

Крок досить очікуваний, оскільки Xiaomi лідирує на ринку пристроїв у вигляді браслетів з часткою 17,3% у другому кварталі 2019 року.

З інших даних відомо, що Xiaomi Mi Band 5 отримає більш міцний корпус.

Як і теперішній браслет Mi Band 4, новинка буде обладнана кольоровим сенсорним дисплеєм і датчиком частоти серцевих скорочень (ЧСС).

З чуток, офіційна презентація гаджета відбудеться у другому кварталі 2020 року.