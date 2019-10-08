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    Технології

    Apple випустила нову версію macOS

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    Apple випустила нову версію macOS

    У новій ОС відсутня програма iTunes

    Американська компанія Apple випустила нову версію своєї операційної системи (ОС) для комп'ютерів і ноутбуків - macOS 10.15 Catalina.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Як повідомляється, основною відмінністю нової ОС стало відсутність програми iTunes, яка існувала з 2001 року. Замість неї з'явилися окремі програми «Музика», «Подкасти» і «ТВ».

    Разом з тим, в новій операційній системі з'явилася підтримка ігрового сервісу Apple Arcade, програма Sidecar для використання iPad в якості другого дисплея, а також можливість перенесення програм з iPad.

    музика Apple
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