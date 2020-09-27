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    Технології

    Apple випустить новий бюджетний смартфон: подробиці

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    Apple випустить новий бюджетний смартфон - Apple випустить новий бюджетний смартфон: подробиці
    Apple випустить новий бюджетний смартфон

    Apple розглядає новий пристрій в якості наступника випущеного в квітні iPhone SE

    У 2021 році Apple випустить новий бюджетний смартфон.

    Про це повідомляє видання GizChina з посиланням на звіт авторитетного інсайдера Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo).

    За словами експерта, Apple розглядає новий пристрій в якості наступника випущеного в квітні iPhone SE. Апарат буде мати бюджетне позиціонування і отримає назву iPhone SE Plus.

    Від оригінальної моделі гаджет буде відрізнятися збільшеним дисплеєм і більш продуктивним процесором. Апарат вийде з екраном діагоналлю 5,5 або 6,1 дюйма, при цьому збереже IPS-дисплей iPhone SE.

    Доступний девайс буде оснащений чіпом нового покоління Apple A14 Bionic, однак не отримає підтримки роботи в мережах п'ятого покоління.

    Аналітик схиляється до версії, що iPhone SE Plus отримає корпус або iPhone 8, або iPhone XR. Анонс нового пристрою очікується в другій половині 2021 року.

    Дешевий iPhone SE був представлений 15 квітня. Девайс отримав дизайн iPhone 8, 4,7-дюймовий IPS-екран, чіп Apple A13, 64 гігабайт вбудованої пам'яті, одинарну камеру 12 мегапікселів.

    Про те, що Apple розробляє збільшену версію SE, інсайдер Мін-Чі Ко вперше розповів в кінці квітня. Фахівець заявив, що американська компанія планувала представити iPhone SE Plus в 2020 році, проте вирішила відкласти його випуск до 2021 року. Девайс отримає збільшений до 5,5 або 6,1 дюйма дисплей і такий же екранний виріз, як у актуальних iPhone.

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