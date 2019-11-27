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    Технології

    У WhatsApp з'явиться нова функція

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    Включити нову функцію можна в меню месенджера, у розділі контакти або налаштування групового чату - У WhatsApp з'явиться нова функція
    Включити нову функцію можна в меню месенджера, у розділі контакти або налаштування групового чату

    У даній версії оновлення функції «Зникаючі повідомлення» замінили на «Видалити повідомлення»

    Месенджер WhatsApp найближчим часом дозволить користувачам налаштувати автоматичне видалення відправлених повідомлень.

    Як повідомляє WABetaInfo, така функцію міститься в новій версії програми.

    У даній версії оновлення функції «Зникаючі повідомлення» замінили на «Видалити повідомлення», але вона все ще перебуває в розробці. З її допомогою користувачі також зможуть налаштувати час, через яке їх повідомлення будуть видалятися - через годину, день, тиждень, місяць або рік.

    Включити функцію можна в меню месенджера, у розділі контакти або налаштування групового чату. В останньому випадку можливість видаляти повідомлення повинні попередньо дозволити адміністратори чату.

    У липні повідомлялося, що WhatsApp звільнить користувачів від прив'язки до смартфону під час використанні веб-версії. Зазвичай для підключення до месенджера на комп'ютері потрібно, щоб телефон постійно був в мережі.

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