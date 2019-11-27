У WhatsApp з'явиться нова функція
У даній версії оновлення функції «Зникаючі повідомлення» замінили на «Видалити повідомлення»
Месенджер WhatsApp найближчим часом дозволить користувачам налаштувати автоматичне видалення відправлених повідомлень.
Як повідомляє WABetaInfo, така функцію міститься в новій версії програми.
У даній версії оновлення функції «Зникаючі повідомлення» замінили на «Видалити повідомлення», але вона все ще перебуває в розробці. З її допомогою користувачі також зможуть налаштувати час, через яке їх повідомлення будуть видалятися - через годину, день, тиждень, місяць або рік.
Включити функцію можна в меню месенджера, у розділі контакти або налаштування групового чату. В останньому випадку можливість видаляти повідомлення повинні попередньо дозволити адміністратори чату.
У липні повідомлялося, що WhatsApp звільнить користувачів від прив'язки до смартфону під час використанні веб-версії. Зазвичай для підключення до месенджера на комп'ютері потрібно, щоб телефон постійно був в мережі.