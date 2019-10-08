Армія США отримає дрони-камікадзе
Висока точність апаратів дозволить підвищити ефективність виведення з ладу ворожих комбатантів і одночасно звести до мінімуму втрати серед мирного населення
Армія США отримає переносні системи для запуску дронів-камікадзе. Літаючі прилади дозволять вести точний вогонь і мінімізувати втрати серед цивільного населення.
Про це повідомляє сайт Defence Blog, пише Інформаційний спротив.
Зазначається, що проект отримав назву LMAMS (Lethal Miniature Aerial Missile System - «мініатюрна повітряна ракетна система летальної дії»).
На думку військових, висока точність апаратів дозволить підвищити ефективність виведення з ладу ворожих комбатантів і одночасно звести до мінімуму втрати серед мирного населення.
Система буде складатися з самого дрона (фактично мініатюрної крилатої ракети) і блоку управління. Оператор зможе отримувати інформацію з датчиків дрона в режимі реального часу, вибирати мету і направляти робота на неї.
Однак штатним режимом повинен стати «заготовлений пуск», коли мета виявляється заздалегідь, оператор отримує її координати, прокладає маршрут і тільки потім запускає дрона вже по готовій траєкторії, з мінімальними витратами часу.
Система розрахована на використання однією людиною. Він повинен переносити її, готувати до запуску, шукати ціль, прокладати маршрут і відправляти робота-камікадзе в перший і останній політ.
Як повідомляла група ІС, Туреччина закупить дрони-камікадзе, що будуть полювати на повстанців і партизан. Турецька оборонна компанія STM виготовить 115 безпілотників Kargu для збройних сил країни.