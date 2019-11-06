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    Технології

    Астронавти напекли шоколадного печива в умовах космічного простору

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    Експеримент з печивом спрямований на з'ясування найбільш оптимального і цікавого підходу до вирощування та зберігання повноцінної їжі на борту МКС і ніших космічних кораблів - НАСА - Астронавти напекли шоколадного печива в умовах космічного простору
    Експеримент з печивом спрямований на з'ясування найбільш оптимального і цікавого підходу до вирощування та зберігання повноцінної їжі на борту МКС і ніших космічних кораблів - НАСА

    Печиво відправлять на Землю для досліджень

    На Міжнародній космічній станції астронавти вже змогли спекти шоколадне печиво.

    Про це повідомили НАСА і фахівці на МКС.

    Зазначається, що йдеться про проект під назвою Zero G Kitchen, який спрямований на створення нових способів готування їжі в умовах нульової гравітації за допомогою спеціалізованої печі DoubleTree. 

    Варто відзначити, що спочатку пічку привезли на МКС вантажним космічним кораблем Cygnus, а далі фахівці-астронавти приступили до тестування печі в умовах нульового тяжіння.

    Наразі печиво астронавти не їстимуть, а натомість відправлять у дослідну лабораторію для з'ясування деяких хімічних тонкощів тесту і отриманого продукту.

    Попередні відгуки астронавтів демонструють те, що зі своїм завданням спеціальна піч Zero G впоралася на відмінно, оскільки використання звичайної мікрохвильовки в умовах космосу є неможливим, зважаючи на особливості мікрогравітації.

    Успішний результат приготування шоколадного печива в умовах МКС напевно ляже в основу нових експериментів. І ці експерименти зовсім точно будуть спрямовані на з'ясування найбільш оптимального і цікавого підходу до вирощування та зберігання повноцінної їжі на борту МКС - а можливо, і на борту багатьох інших космічних кораблів, які в найближчому майбутньому будуть борознити межі Сонячної системи. 

    Як повідомлялося, астронавти у космосі займуться випіканням коржиків.

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