Атака на акаунти відомих людей: у Twitter назвали причину



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Компанія Twitter може отримати великий штраф через атаку акаунтів відомих людей

Хакери заволоділи даними деяких співробітників

Хакери зламали сторінки американських знаменитостей, отримавши доступ до облікових записів деяких співробітників соціальної мережі Twitter. Для цього хакери застосували методи соціальної інженерії.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії Twitter.

Як пояснили в компанії, хакери за допомогою соціальної інженерії навмисне маніпулювали співробітниками Twitter, щоб отримати від них конфіденційну інформацію.

В результаті «успішної маніпуляції» хакери отримали доступ до внутрішніх інструментів служби підтримки соцмережі Twitter, за допомогою яких змогли змінити паролі до 45 акаунтів.

Нагадаємо, хакери зламали облікові записи десятків найбільших підприємців, політиків і компаній в Twitter. На зламаних акаунтів з'являлися повідомлення із закликом надсилати биткоины на електронні гаманці.

У відповідь обіцяли повернути криптовалюту у подвійному розмірі. У підсумку на електронні гаманці хакерів прийшло близько 300 переказів на суму понад 110 тисяч доларів.

За цей інцидент компанії Twitter загрожує великий штраф.

До слова, у Чернівцях 17-річний хакер продавав персональні дані декількох мільйонів людей.