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    Технології

    Twitter можуть оштрафувати через злом акаунтів знаменитостей

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    Twitter можуть оштрафувати через злом акаунтів знаменитостей

    Комісія проведе ретельне розслідування щодо дотримання вимог безпеки

    Компанія Twitter може отримати великий штраф з-за злому акаунтів відомих людей. Це могло порушити угоду з Федеральною торговою комісією (ФТК) США.

    Про це повідомляє Bloombrg.

    Так, ФТК найближчим часом займеться перевіркою за фактом порушення домовленості, укладеної в 2010 році.

    Дана угода зобов'язує Twitter через незалежного аудитора двічі на рік проводити оцінку своїх заходів по забезпеченню безпеки користувачів і вказувати ім'я відповідального за інформаційну безпеку співробітника.

    Угода між Twitter і ФТК було укладено терміном на 20 років, що дозволить комісії провести ретельне розслідування щодо дотримання вимог домовленості.

    Нагадаємо, хакери зламали облікові записи десятків найбільших підприємців, політиків і компаній в Twitter. На зламаних акаунтів з'являлися повідомлення із закликом надсилати биткоины на електронні гаманці.

    У відповідь обіцяли повернути криптовалюту у подвійному розмірі. У підсумку на електронні гаманці хакерів прийшло близько 300 переказів на суму понад 110 тисяч доларів.

    До слова, у Чернівцях 17-річний хакер продавав персональні дані декількох мільйонів людей.

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