Boston Dynamics показала нових роботів-вантажників



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Роботи за допомогою присосок піднімають коробки і переносять їх на інше місце

Компанія Boston Dynamics показала нову версію свого робота Handle, обладнаного колесами замість ніг. Ці роботи призначені для вантажних робіт на промислових об'єктах.

На відео помітно, що роботи за допомогою присосок піднімають коробки і переносять їх на інше місце. Для збереження балансу вони використовують невеликий вантаж.

Технічні специфікації роботів не наводяться, однак вказано, що вони перевозять коробки вагою у 5 кілограмів. Максимальна вага, яку здатен підняти робот, становить 15 кілограмів.

Крім того, ця версія Handle може працювати з палетами глибиною 1,2 метра і висотою у 1,7 метра.

Як повідомлялося, компанія Boston Dynamics навчила людиноподібного робота Atlas самостійному бігу, техніка якого цілком схожа на людську.

Раніше Boston Dynamics показали як Atlas робить сальто. Перед там компанія презентувала оновлену версію іншого робота — SpotMini, який отримав плавнішими рухи та яскраво жовті захисні панелі.

Boston Dynamics заснував у 1992 році фахівець з робототехніки Марк Райберт. До складу компанії ввійшла група інженерів MIT (Массачусетський технологічний інститут). У грудні 2013 року її придбала Google Inc., яка пізніше змінила назву на Alphabet. Улітку 2017-го компанію придбав японський концерн SoftBank. Одним із замовників Boston Dynamics була оборонно-дослідницька компанія DARPA.