Facebook виплатить багатомільйонний штраф за позовом про дискримінацію

Компанія Facebook також повинна навчити своїх співробітників антидискримінаційним вимогам

Компанія Facebook погодилася виплатити штраф у $4,75 млн в рамках врегулювання претензій Мін'юсту США про дискримінацію, ще до $9,5 млн – постраждалим. Про це повідомляється на офіційному сайті американського відомства.

«За угодою Міністерства юстиції, Facebook виплатить Сполученим Штатам цивільний штраф в розмірі $4,75 млн і до $9,5 млн мають на це право жертвам передбачуваної дискримінації. Компанія Facebook також повинна навчити своїх співробітників антидискримінаційним вимогам», – йдеться в повідомленні Мін'юсту США.

Покарання для компанії, яка керує глобальною соцмережею, накладено через те, що вона сприяла отриманню «зелених карт» для іноземних працівників на основі працевлаштування – замість того, щоби спочатку пропонувати робочі місця фахівцям зі США.

Як повідомлялося, за американським законодавством, перед тим, як наймати іноземців за спеціальною візою, працедавець у США повинен довести уряду, що він не може знайти кваліфікованих американських працівників для заповнення вакансій.

Помічник генерального прокурора США Крістен Кларк з відділу цивільних прав Мін'юсту США зазначила, що Facebook не стоїть вище закону, компанія повинна дотримуватися федерального законодавство про цивільні права, які забороняють дискримінаційну практику прийому на роботу.

Увечері в п'ятницю, 8 жовтня, багато користувачів Facebook і Instagram зіткнулися зі збоями в роботі сайтів і додатків. Скарги надійшли з США, Канади, Німеччини, Великобританії, Росії та ряду інших країн.

До слова, Facebook призупинив розробку нових продуктів на тлі масштабної критики.

Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

Натомість Facebook запевняє, що збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.

Також у роботі Instagram стався другий за добу глобальний збій. Ще 5 жовтня в роботі сервісу Outlook стався збій.

Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.