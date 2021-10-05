У роботі Instagram стався другий за добу глобальний збій

У роботі Instagram другий день поспіль відбувається збій

У більшості користувачі скаржаться на роботу додатку або сайту

У роботі соціальної мережі Instagram другий день поспіль відбувається збій. Користувачів скаржаться на проблеми з використанням соцмережі, повідомляє Downdetector.

Про проблеми в роботі сервісу поінформували жителі США, Великої Британії, Німеччини, Франції та інших європейських країн. При цьому незначні неполадки в роботі соцмережі виявили жителі України, Білорусі та Росії.

графіка: Downdetector

У більшості користувачі скаржаться на роботу додатку або сайту, а також повідомляють про проблему з підключенням до сервера.

Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу.

Натомість Facebook запевняє, що вчорашній збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.