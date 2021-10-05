В роботі сервісу Outlook стався збій

Більшість користувачів скаржаться на проблеми з доступом до вебсайту сервісу Outlook

Користувачі з США, Великобританії та Австралії скаржаться на збої в роботі сервісу Outlook від компанії Microsoft, повідомляє портал Downdetector.

За інформацією порталу, більшість користувачів скаржаться на проблеми з доступом до вебсайту сервісу, 24% повідомили зіткнулися з труднощами з авторизацією, а у 17% проблеми до підключенням до сервера.

Як повідомляв «Главком», 4 жовтня Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

«Простіше кажучи, вранці (4 жовтня – ред.) Facebook забрав карту, в якій розповідалося комп'ютерам світу, як знайти сайти компанії в інтернеті. В результаті, коли хтось вводить Facebook.com у браузер, браузер не має уявлення, де знайти Facebook.com», – пояснив експерт з питань кібернетичної безпеки Брайан Кребс.

Збій також завдав удару по співробітниках Facebook, які втратили можливість спілкуватися один з одним. Це пояснюється тим, що електронна пошта та інші інструменти комунікації у Facebook управляються за допомогою тих самих доменів, які зараз заблоковані.

Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу.