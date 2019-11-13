Facebook тепер має власну платіжну систему



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Для здійснення платежів через Facebook Pay користувачам необхідно завести в систему банківську карту або гаманець PayPal

Компанія Facebook запустила власну систему онлайн-платежів — Facebook Pay.

Як повідомили у компанії, Facebook Pay розпочне поширюватися через Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp.

Для здійснення платежів через Facebook Pay користувачам необхідно завести в систему банківську карту або гаманець PayPal. У Facebook зазначили, що нова платіжна система не пов'язана з криптовалютою Libra і онлайн-гаманцем Calibra, про створення яких було оголошено в червні 2019-го.

Зазначимо, що напередодні у роботі Instagram та Facebook стався масштабний збій. На збої у Facebook частіше за інших скаржилися користувачі зі США, Бразилії, Нідерландів, Перу, Румунії, Ізраїлю, Великобританії. Так, 73% з них відзначалися неполадки в роботі новинної стрічки, ще 14% - повне відключення соціальної мережі від роботи, 11% мали проблеми зі входом у свої акаунти.

Також на початку листопада Facebook оновив логотип компанії.



