  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Фахівець закликав видалити зі смартфона один дуже небезпечний додаток

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Попередження про дуже небезпечну програму позначиться на мільйонах користувачів Android - Фахівець закликав видалити зі смартфона один дуже небезпечний додаток

    Попередження про дуже небезпечну програму позначиться на мільйонах користувачів Android

    Фото Forbes

    Експерти звинувачують додаток у використанні шпигунського устаткування і витоку даних

    Експерт Зак Доффман закликав користувачів смартфонів на операційній системі Android видалити один дуже небезпечний додаток. Йдеться про платні і безкоштовні версії програми SuperVPN, пише він у статті для журналу Forbes.

    За словами Доффмана, цей додаток налічує понад сто мільйонів завантажень. При цьому програма, яка покликана зробити вихід користувача в мережу безпечною, працює навпаки: експерти звинувачують SuperVPN у використанні шпигунського устаткування і витоку даних.

    Так, автор статті звернув увагу на новину, що з’явилася в лютому поточного року. У ній йдеться про продаж на хакерському форумі трьох баз даних з інформацією щодо пристроїв і облікових даних користувачів SuperVPN, GeckoVPN і ChatVPN. Крім того, як пише Доффман, в сервісі Google Play є як мінімум шість додатків з ідентичними SuperVPN іконками та описом.

    Експерт порекомендував користувачам, що бажають захиститися за допомогою VPN, зупинити свій вибір на перевіреному розробнику з справжніми відгуками, а також не довіряти безкоштовним програмам.

    Нагадаємо, Apple випустить iPhone без жодного отвору.

    Теги: Google технології Apple смартфон Forbes
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies