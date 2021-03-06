Фахівець закликав видалити зі смартфона один дуже небезпечний додаток

Експерти звинувачують додаток у використанні шпигунського устаткування і витоку даних

Експерт Зак Доффман закликав користувачів смартфонів на операційній системі Android видалити один дуже небезпечний додаток. Йдеться про платні і безкоштовні версії програми SuperVPN, пише він у статті для журналу Forbes.

За словами Доффмана, цей додаток налічує понад сто мільйонів завантажень. При цьому програма, яка покликана зробити вихід користувача в мережу безпечною, працює навпаки: експерти звинувачують SuperVPN у використанні шпигунського устаткування і витоку даних.

Так, автор статті звернув увагу на новину, що з’явилася в лютому поточного року. У ній йдеться про продаж на хакерському форумі трьох баз даних з інформацією щодо пристроїв і облікових даних користувачів SuperVPN, GeckoVPN і ChatVPN. Крім того, як пише Доффман, в сервісі Google Play є як мінімум шість додатків з ідентичними SuperVPN іконками та описом.

Експерт порекомендував користувачам, що бажають захиститися за допомогою VPN, зупинити свій вибір на перевіреному розробнику з справжніми відгуками, а також не довіряти безкоштовним програмам.

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