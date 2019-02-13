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    Технології

    Ford забирає своє виробництво з Великої Британії

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    Ford не хоче виробляти автівки у Великій Британії - Ford забирає своє виробництво з Великої Британії
    Ford не хоче виробляти автівки у Великій Британії

    Члени правління компанії повідомили Терезу Мей про вихід з Британії

    Через побоювання неврегульованого виходу країни з Євросоюзу американський автоконцерн Ford посилює заходи з перенесення виробництва з Великої Британії.

    Про це повідомляє Times.

    Члени правління компанії Ford повідомили британського прем'єра Терезу Мей, що компанія розпочала підготовку альтернативних виробничих майданчиків за кордоном через невпевненість у Brexit.

    Представники прес-служби Ford наразі не прокоментували публікацію.

    Нагадаємо, що у Британії парламент знову голосуватиме щодо Brexit 27 лютого.

    Британський прем’єр повідомила, що продовжить вести переговори з лідерами ЄС «упродовж всього цього тижня» та додала, що вважає поміркованим просити про внесення змін у «запасний механізм» щодо ірландського кордону, оскільки і Британія, і ЄС хочуть уникнути його використання.

    Також глава уряду Великої Британії Тереза Мей виступає проти членства Британії у Митному союзі з ЄС після Brexit.

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