Ford забирає своє виробництво з Великої Британії
-
Розсилка
Члени правління компанії повідомили Терезу Мей про вихід з Британії
Через побоювання неврегульованого виходу країни з Євросоюзу американський автоконцерн Ford посилює заходи з перенесення виробництва з Великої Британії.
Про це повідомляє Times.
Члени правління компанії Ford повідомили британського прем'єра Терезу Мей, що компанія розпочала підготовку альтернативних виробничих майданчиків за кордоном через невпевненість у Brexit.
Представники прес-служби Ford наразі не прокоментували публікацію.
Нагадаємо, що у Британії парламент знову голосуватиме щодо Brexit 27 лютого.
Британський прем’єр повідомила, що продовжить вести переговори з лідерами ЄС «упродовж всього цього тижня» та додала, що вважає поміркованим просити про внесення змін у «запасний механізм» щодо ірландського кордону, оскільки і Британія, і ЄС хочуть уникнути його використання.
Також глава уряду Великої Британії Тереза Мей виступає проти членства Британії у Митному союзі з ЄС після Brexit.